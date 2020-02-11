11 Şubat 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Rodallega beklentilerin altında kaldı

Rodallega sınıfta kaldı!
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020

'un golcü oyuncusu Hugo Rodallega, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Kolombiyalı golcü 18 karşılaşmada takımı adına sadece 5 gol atabildi.

'de 6 maçtır galip gelemeyen 'da Rodallega'nın formsuzluğu dikkat çekiyor. Sezon başında transfer edilen Kolombiyalı golcü, 18 maçta 1620 dakika süre aldı ve sadece 5 gol atabildi.

Son 5 maçtır gol atamayan 34 yaşındaki golcü, eski günlerini arıyor. Deneyimli forvet, geçtiğimiz sezon 'da forma giymiş ve 33 maçta 15 gollük katkı sağlamıştı.

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