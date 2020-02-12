12 Şubat 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Hes Kablo , 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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