05 Şubat 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor’a çifte sakatlık şoku!

Denizlispor’da çifte sakatlık şoku!
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020

’un devre arası döneminde kadrosuna kattığı Ogenyi 3 hafta, ise sakatlığı dolayısı ile 1 ay forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı ekibin sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor'un devre arasında ettiği , son oynanan maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Onazi'nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes'den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes'in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi.

Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar'ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

Denizlispor ile Göztepe puanları paylaştı haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Denizlispor ile Göztepe puanları paylaştı Denizlispor ile Göztepe puanları paylaştı
Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı "Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı"
Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı "Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör