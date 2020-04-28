Denizlispor'da futbolculara Covid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Adam Stackhowiak, yaptığı açıklamada geçmiş dönemdeki alacaklarınin ödenmemesinden dolayı Denizlispor'dan ayrıldığını söyledi. Polonyalı futbolcu ayrıca kariyerinin en unutulmaz 2 yılını Denizli ekibinde yaşadığını belirtti.