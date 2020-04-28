28 Nisan 2020, Salı
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Denizlispor'da futbolculara Covid-19 testi yapıldı
Corona virüsü salgını sonrası liglere ara verilmesinin ardından antrenmanlara başlayan Yukatel Denizlispor'da futbolcular idman öncesi corona virüsü (Covid-19) testine tabi tutuldu.
Denizlispor, Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından bugün yeniden antrenmanlara başladı. Horozlar antrenman öncesi hijyen uyarılarını dikkate alırken, futbolcuların kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelleri antrenman öncesi özel bir hastanede yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine tabi tutuldu.
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