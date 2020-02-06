06 Şubat 2020, Perşembe

DENİZLİSPOR

Lopes ve Onazi’den kötü haber

Lopes ve Onazi’den kötü haber
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan ön libero Onazi'nin sağ kasığında yırtık tespit edildiği ve 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta antrenman sırasında sağ ayak bileğinden sakatlanan sağ bek Lopes'in ise yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan ön libero Onazi'nin sağ kasığında yırtık tespit edildiği ve 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta antrenman sırasında sağ ayak bileğinden sakatlanan sağ bek Lopes'in ise yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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