30 Ocak 2020, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor Aatif'ı istiyor

Denizlispor Aatif'ı istiyor
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Yukatel Denizlispor, 'da kadro dışı kalan 'yu gündemine aldı. Futbolcuyla temas kuran yönetim, ilk teklifi yaparak beklemeye geçti. 33 yaşındaki Faslı yıldız bu sezon 17 maçta 1 gol attı.

Pazartesi günü 'yi konuk edecek Horozlar'a Hadi Sacko'dan kötü haber geldi. Sacko'nun kasığında yırtık tespit edildi. Malili yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sacko bu sezon çıktığı 20 maçta 3 kez fileleri sarsmayı başardı.

Horoz evinde ötemiyor! haberin devamı

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