Denizlispor Aatif'ı istiyor

Yukatel Denizlispor, Antalyaspor'da kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe'yu gündemine aldı. Futbolcuyla temas kuran yönetim, ilk teklifi yaparak beklemeye geçti. 33 yaşındaki Faslı yıldız bu sezon 17 maçta 1 gol attı.

Pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Horozlar'a Hadi Sacko'dan kötü haber geldi. Sacko'nun kasığında yırtık tespit edildi. Malili yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sacko bu sezon çıktığı 20 maçta 3 kez fileleri sarsmayı başardı.