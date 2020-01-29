29 Ocak 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Göztepe’yi yeneceğiz

Göztepe’yi yeneceğiz
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Ligin ikinci yarısında Galatasaray ve 'a yenilen Yukatel Denizlispor'da panik yok.

Ligin ikinci yarısında Galatasaray ve 'a yenilen Yukatel Denizlispor'da panik yok. Yönetici Ali Fırat, soğukkanlı olmaları gerektiğini söylerken, "Önümüzde 15 koca hafta var bu da 45 puan demek. Göztepe maçına odaklandık. Kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.
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