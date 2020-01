Mehmet Özdilek: “Bireysel anlamda ciddi sıkıntılarımız var”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Ligin 20. haftasında oynanacakları Göztepe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Özdilek, "Bireysel anlamda ciddi sıkıntılarımız var. 3 tane golü de bireysel hatadan yedik" diye konuştu.

Yeşil-siyahlı ekip Göztepe maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen Mehmet Özdilek, eksik ve sakat futbolcuların yokluğuna değindi. Yeni gelen oyuncuların diğer oyuncular ile ısınması gerektiğini söyleyen Mehmet Özdilek, Sacko'nun ve Tolgahan'ın büyük olasılıkla hafta sonu olmayacağını söyledi.



"Zakarya uzun zamandır takımdan ayrı çalışması eksiklikleri de yanında getiriyor"



Takımın genel durumu ile ilgili bilgi veren Özdilek, "Mustafa ile ilgili yoğun bir tedavi süreci var. Dün itibari ile fizyoterapistler eşliğinde çalışmalara başladı ve iyiye doğru gidiyor. Daha önümüzde 4-5 günümüz var. Bir aksilik olmazsa gidişatı olumlu gibi görünüyor. Zakarya geçen haftanın ortası itibariyle takımla ufak ufak çalışmalara başladı. Bu hafta biraz daha yoğunlaşacaktır. Ama tabi uzun zamandır takımdan ayrı çalışması, bireysel çalışması bazı eksiklikleri de yanında getiriyor tabi ki, ona da bakacağız. Katılanlar Youssef ve Özgür fiziksel olarak hazırlar onlarda bir sıkıntı yok" dedi.



"Pazartesi itibariyle inşallah kazanarak yolumuza devam edeceğiz"



Geçen hafta mağlup oldukları Antalyaspor karşılaşmasından bahseden Özdilek, bireysel olarak ciddi sıkıntıların olduğunu ifade etti. Oyunun genelinde ve temelinde, oyunsal anlamda bir sıkıntı olmadığını ifade eden Özdilek, "Fakat bireysel anlamda ciddi sıkıntılarımız var. 3 tane golü de bireysel hatadan yedik. Tekrar bugün bunun analizini yaptık. Biz maalesef içeride çok fazla bu avantajımızı kullanamadık bu zamana kadar. Dışarıda daha etkili ve daha başarılıyız, alınan sonuçlar bunu gösteriyor. Bu hafta seyircimizin desteğiyle bu maçı kazanarak en azından önümüzü çok daha güvenli, çok daha rahat görmek istiyoruz. Biz birlikte oynarsak ve birlikte hareket edersek biz çok güçlü bir takımız, bunu tekrar altını çizerek söyleyeyim. Kazanmak için ne gerekiyorsa saha içerisinde futbol adına her şeyi yapacağız. Bunun içinde hem fiziksel, hem zihinsel çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Pazartesi itibariyle inşallah kazanarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



"Onazi oynadığı 3 maçta da üstüne koyarak geliyor"



Yeni transfer olan oyuncuların durumlarını değerlendiren Mehmet Özdilek, genç oyuncuların ilerleyen zamanlarda Denizlispor'a katkı sağlayacağını söyledi. Mehmet Özdilek, "Muhammet 2 alt ligden geldi ve genç bir oyuncu. Onun biraz daha eksiklikleri var ama gelecekte muhakkak katkı sağlayacaktır. Kısa zaman olmasına rağmen oynadığı maçlarda da bu sinyali verdi. Onazi bir buçuk yıldır oynamayan bir oyuncu, kolay değil. Fiziksel olarak ufak tefek sıkıntılarının yanında ritmik olarak da eksiklikleri var ve bu kolay bir süreç değil. Bir oyuncunun bir sene, bir buçuk sene oynamaması sakatlıktan dolayı kolay bir süreç değil. Biz bunu biliyoruz zaten ama kendinin yaklaşımı, işine olan saygısı bu tür oyuncuları oynayarak toparlar. Her maç üstüne koyarak geliyor. Youssef ve Özgür zaten bu ligin oyuncuları. Özgür ikinci yarı hazırlıklarını kendi takımında yapmış fiziksel olarak hazır gelen oyuncu. Son gün geldikleri için bu oynadığımız Antalya maçında maalesef ikisini de değerlendiremedik. Çünkü takım ile birlikte antrenman yapmadılar ve oyuncuları tanımadılar. Dolayısıyla takım ile çalıştıkları için onların bir fiziksel sıkıntısı olacağını düşünmüyorum ki bu hafta onlardan muhakkak ki yararlanacağız" şeklinde konuştu.



İkinci yarının daha zor geçeceğini ifade eden Mehmet Özdilek, "Her takım için böyle. Yukarısı için de alt taraf için de. Biz tabi önümüzü daha net görebilmek adına, içerideki maçları kazanarak bir an önce alttaki takımlarla ilişkimizi çok net şekilde kesmek istiyoruz. Lig çok enteresan. İki maç kazanırsanız yukarıdaki takımlarla aynı seviyeye geliyorsunuz. İki maç kaybederseniz alttakilerin baskısını hissediyorsunuz. Dolayısıyla alttaki o baskıyı çok hissetmeden önümüze bakmak istiyoruz. Evet istatistikler bazen doğruyu söyler. Bazen her şey doğru giderken yapacağınız bir anlık hata size bedel ödetebilir. Aslında oyuna başladığında sadece benim değil tüm seyredenlerin oyun gidişatından, oyundan son derece memnun olduğunu söyleyebilirim. 35'e kadar da rakip yarı sahayı geçmedi. İlk geçtiğinde de golü buldu. Futbol böyle bir oyun. İşte coşkuyla, heyecanla birlikte giderken aklınızı kaybetmemelisiniz oyun içerisinde. Biz zaman zaman coşku ve heyecanla birlikte, oyun aklımızı, yani topu kaybettiğimiz andaki pozisyonları almada, biraz diğer maçlara nazaran o coşkumuzun heyecanımızın önüne geçtik. Yani çok akıllı duramadık ki futbolda en önemli şey, hücum yaparken, top sendeyken kaptırdığın andaki pozisyonundur. Biz bunlarda çok çalışan bir takımız, buna da çok hazırlıklıydık. Yani bundan önceki maçlarda ama bu maç biraz coşku, heyecan biraz aklımızın önüne geçti. Bunun bedelini de çok basit top bizdeyken 3 tane gol yedik. Yani rakipteyken değil bizdeyken 3 tane gol yedik. Bizim kaybımız içerideki maçlar. Yani hep şunu anlatmaya çalışıyorum, kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. İçerisi, dışarısı çok önemli değil. Biz belki kaybetmesek rakiple aramızdaki puan durumunu koruyacağız. O puan farkı biraz daha net olacak. Yine söylüyorum. Yine çok zor müsabaka oynayacağız. Ama biz zor müsabakaları lehine çevirebilecek kadar da güçlü bir takımız. Tekrar ayağa kalkacağız. Onun için çok karamsarlığa başka düşüncelere girmenin bir mahiyeti yok. Bir maç bizi kazanmak çok daha ferah, önümüze çok daha net şekilde bakmamıza sebep olacaktır ki daha 15 maç var çok uzun maraton kazansak da bitmiyor. Dolayısıyla kazanmaya devam edeceğiz. Kaybetmemeyi alışkanlık haline getirmeyi tekrar vurgulamaya çalışacağız" dedi.