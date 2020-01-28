28 Ocak 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Horoz evinde ötemiyor!

Horoz evinde ötemiyor!
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Evindeki maçta 'a kaybeden Denizli, ilginç bir istatistiğe imza attı. Yeşil-siyahlılar, topladıkları 22 puanın 15'ini deplasmanda alırken, evinde 9 maçta 7 puan elde edebildi.

Evindeki maçta 'a kaybeden Denizli, ilginç bir istatistiğe imza attı. Yeşil-siyahlılar, topladıkları 22 puanın 15'ini deplasmanda alırken, evinde 9 maçta 7 puan elde edebildi. Ligde son 4 maçında 1 puan alan Horoz, kupada da Trabzon'a penaltılarla elenmişti.
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