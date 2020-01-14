14 Ocak 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor hazır kıta

Denizlispor hazır kıta
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

İkinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen , kupada deplasmanda Trabzon'la karşılaştıktan sonra ligde de Galatasaray'a konuk olacak.

İkinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen , kupada deplasmanda Trabzon'la karşılaştıktan sonra ligde de G.Saray'a konuk olacak. Şube Sorumlusu Ali Fırat, "İyi hazırlandık. İki kulvarda yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi.
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