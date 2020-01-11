11 Ocak 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'dan Orkan Çınar harekatı

Denizlispor'dan Orkan Çınar harekatı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda yer almayı hedefleyen , Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı.

'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin ise Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda Beşiktaşlı kurmaylara teklif götürdüğü ortaya çıktı. Orkan transferiyle ilgili son kararı ise Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın vereceği bildirildi. Bu sezon siyah-beyazlılarda 5 ve 1 maçına çıkan oyuncu 196 dakika oynadı.

yönetimi, 2019-2020 sezonun ikinci yarısında geçerli kombine bilet fiyatlarını da belirledi. VIP tribünü 2 bin TL'den satışa çıkarken, bu tribünde öğrencilere indirim olmayacağı açıklandı. Loca önü tam 1250, öğrenci ise 1000 TL olarak belirlendi. Kapalı B üst ve D üst tam yine 1250, öğrenci de 1000 TL'den satışa çıktı. E üst ve E alt tam 625, öğrenci 500 TL, A alt ve E alt tribün tam 500, öğrenci ise 400 TL'den satışa sunuldu. Maraton tam 450, öğrenci ise 337.50 TL, kale arkası tam 175, öğrenci ise 140 TL'den satışa çıktı.

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