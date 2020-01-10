10 Ocak 2020, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Sapunaru krizi

Denizlispor'da Sapunaru krizi
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını kampında sürdüren Yukatel Denizlispor'da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun teknik direktör 'le sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Deneyimli futbolcunun Özdilek'le tartıştığı ve bu yüzden kamptan ayrılacağı ileri sürüldü. 'in de Sapunaru'nun takımdan gitmesi yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi. Kurmayların masaya oturacakları 35 yaşındaki Rumen oyuncuyu karşılıklı anlaşarak takımdan göndereceği vurgulandı. Öte yandan, alacakları yüzünden Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çekip süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz'ün 'a gideceği belirtildi.

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