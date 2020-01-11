11 Ocak 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor’da Sapunaru krizi

Denizlispor’da Sapunaru krizi
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Denizli, Antalya'daki çalışmalarını tamamladı. Öte yandan, sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, bırakıldı.

Denizli, Antalya'daki çalışmalarını tamamladı. Öte yandan, sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, bırakıldı. Sözleşmenin feshiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü oyuncu, kamp sonrası takımdan ayrıldı.
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