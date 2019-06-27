27 Haziran 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da hedef Gökhan Töre

Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 27.06.2019

'de döneminde 'dan golcü Hugo Rodallega, Demir Grup Sivasspor'dan kaleci , 'dan sağ bek Tiago Lopes ve stoper Cristian Sapunaru'yu renklerine dahil eden ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, ile sözleşmesi sona eren 'yi gündemine aldı. Güçlü ve deneyimli bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetimin kanatlarda görev yapan Gökhan'a teklif götürdüğü öğrenildi.

Gökhan'la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin Euro teklif sunulduğu iddia edildi. 'nin cevabını bekleyen kurmayların bu transferde istekli olduğu vurgulandı. Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden futboldan uzak kalan tecrübeli futbolcu son 2 sezonda sadece 9 resmi maça çıkabildi. Leverkusen ve 'nin altyapısında yetişen Gökhan, 'da , 'da Hamburg, 'de formalarını giyip A 'da 26 kez görev yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Gökhan Töre Denizlispor'a Gökhan Töre Denizlispor'a
Denizlispor Hugo Rodallega'yı açıkladı Denizlispor Hugo Rodallega'yı açıkladı
Denizlispor'da Mehmet ve Recep sorunu çözüldü Denizlispor'da Mehmet ve Recep sorunu çözüldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör