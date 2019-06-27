27 Haziran 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Gökhan Töre Denizlispor'a

Gökhan Töre Denizlispor'a
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Yeşil-siyahlılar, ’yle pazarlık masasına oturdu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 1.4 milyon Euro talep etti. Ege ekibinin ise 850 bin Euro önerdiği öğrenildi

Denizlispor, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden birisi de ... Yeşil-siyahlı yöneticiler, 'tan ayrılan 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla pazarlık masasına oturdu. Töre, 1 milyon 400 bin euro talep etti. Horoz'un ise 850 bin euro önerdiği öğrenildi. İki tarafın da aradaki fark için uzlaşmaya yakın olduğu bildirildi. 26 kez milli formayı giyen tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde Beşiktaş'ta şans bulamadı.

AYTAÇ KARA'YA MARKAJ

Kara Kartal'da geçen sezon sadece 8 maçta oynayan Gökhan Töre, ikinci devrede ise kadro dışı kaldı. listesinde Erzurumspor'dan , 'dan , Akhisarspor'dan Manu ve 'dan Muğdat Çelik bulunan Denizlispor'da özellikle 'dan konusunda somut adımların atılması bekleniyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği 26 yaşındaki orta sahaya yeşilsiyahlı kurmayların yakın markaj uyguladığı bildirildi.

HUGO DENİZLİ'YE SÖZ VERDİ

Denizli'nin yıldız transferi Hugo Rodallega, sosyal medyadan yeşilsiyahlı camiaya mesaj gönderdi. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü, "Denizli ile iyi bir sezon yaşamak ve önemli hedefler için elimden geleni maksimum şekilde yapacağım" diye konuştu.

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