30 Haziran 2019, Pazar

DENİZLİSPOR

Feyyaz Uçar, Denizlispor’da

Feyyaz Uçar Denizlispor’da
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Denizlispor, ’ı 'in isteği üzerine teknik ekipte göreve getirdi.

'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, 'dan Rodallega, 'dan kaleci Tolgahan, 'dan sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru'nun ardından bir transfer de teknik ekibe yaptı. Ege ekibi, 'in raporu doğrultusunda teknik ekibe 'ı dahil etti. Uçar'ın, İldiz'in birinci yardımcısı olacağı öğrenildi. Feyyaz Uçar'ın yanı sıra ekibe atletik performans antrenörü Kortan Aktürk de getirildi.
Daha önce Malatyaspor, Bandırmaspor, Mardinspor, Altay ve Karşıyaka'yı çalıştıran Uçar'ın önümüzdeki günlerde imza atıp ilk idmana katılacağı bildirildi.
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