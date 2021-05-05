Samudio'dan flaş açıklama! "Sezon sonunda..."

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Brain Samudio açıklamalarda bulundu. Samudio, "Sezon sonu için bir planım yok. Önümüzde üç maç var. Bu üç maçı galibiyet ile bitirmek istiyorum. Rize beni seviyor, ben Rize'yi seviyorum. Bir konuşma meselesi. Konuştuğumuz zaman bütün meseleyi çözebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Paraguaylı forveti Brain Samudio, Rize'nin ikinci evi olduğunu ifade etti.

Samudio, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere, zor ve dalgalı bir sezon geçirdiklerini, teknik direktör Bülent Uygun'un gelmesiyle herkesin iyi bir mücadele ortaya koyarak takımı güvenli bölgeye taşıdığını söyledi.

Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle ilgili soru üzerine Samudio, "Sezon sonu için bir planım yok. Önümüzde üç maç var. Bu üç maçı galibiyet ile bitirmek istiyorum. Rize beni seviyor, ben Rize'yi seviyorum. Bir konuşma meselesi. Konuştuğumuz zaman bütün meseleyi çözebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle önümüzdeki üç maçı kazanıp ben de iyi bir performans ortaya koymak istiyorum." diye konuştu.

Samudio, Rize camiasının ve Türkiye'nin çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Burası benim ikinci evim. Türkiye'de futbolumu göstermemi sağlayan kulüp. Bu kadar sevdiğim yerle ilgili sadece bir sohbet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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