05 Mayıs 2021, Çarşamba

RİZESPOR

Samudio'dan flaş açıklama! "Sezon sonunda..."

Samudio'dan flaş açıklama! Sezon sonunda...
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

ekiplerinden 'da forma giyen açıklamalarda bulundu. Samudio, "Sezon sonu için bir planım yok. Önümüzde üç maç var. Bu üç maçı galibiyet ile bitirmek istiyorum. beni seviyor, ben Rize'yi seviyorum. Bir konuşma meselesi. Konuştuğumuz zaman bütün meseleyi çözebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

ekiplerinden 'un Paraguaylı forveti , 'nin ikinci evi olduğunu ifade etti.

Samudio, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere, zor ve dalgalı bir sezon geçirdiklerini, teknik direktör 'un gelmesiyle herkesin iyi bir mücadele ortaya koyarak takımı güvenli bölgeye taşıdığını söyledi.

Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle ilgili soru üzerine Samudio, "Sezon sonu için bir planım yok. Önümüzde üç maç var. Bu üç maçı galibiyet ile bitirmek istiyorum. Rize beni seviyor, ben Rize'yi seviyorum. Bir konuşma meselesi. Konuştuğumuz zaman bütün meseleyi çözebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle önümüzdeki üç maçı kazanıp ben de iyi bir performans ortaya koymak istiyorum." diye konuştu.

Samudio, Rize camiasının ve 'nin çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Burası benim ikinci evim. Türkiye'de futbolumu göstermemi sağlayan kulüp. Bu kadar sevdiğim yerle ilgili sadece bir sohbet edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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