Hasan Kartal: Adil koşullarda bir lig oynanmayacak
TFF'nin daha önce belirlendiği gibi Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını açıklaması sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Adil bir şekilde bir lig oynanmayacak" dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TFF'nin kararını canlı yayınında değerlendirdi.
Hasan Kartal, "Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmaması adaletsiz bir karar oldu. Adil koşullarda bir lig oynanmayacak." ifadelerini kullandı.
"Küme düşme kalksın" önerisinin reddedilmesiyle ilgili olarak Hasan Kartal, "Bu lig bir şekilde tamamlanacak ama şampiyon adil bir şekilde mi belirlenecek? Hayır. Düşenler adil şekilde mi belirlenecek? O da hayır. Bizim Rizespor olarak problem yaşayacağımızı düşünmüyorum ben." açıklamasını yaptı.
"EKONOMİK PROBLEMLER ÇOK FAZLA"
"Kulüplerin esas sıkıntıyı önümüzdeki dönem yaşayacağını düşünüyorum. Bazı sıkıntılar daha da büyüdü." diyerek sözlerini sürdüren Hasan Kartal, "Bu ekonomik problemleri kulüpler nasıl aşacaklar bilmiyorum. Fazla harcama yapan kulüpler seneye son yıllarını yaşarlar diye düşünüyorum." dedi.
Hasan Kartal, "Ekonomik olarak çok büyük problemimiz yok, kendi ekonomimizi döndürüyoruz ama diğer kulüplere bakınca, borçlarını ödeyemeyen çok takım var. Onlar ne yapacak, bilemiyorum. Çok problem yaşıyor kulüpler. Önümüzdeki yıl kulüpler akıllı hareket etmezse, bir sonraki yıl büyük problemlerle karşı karşıya kalabilirler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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