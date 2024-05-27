2024-2025 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 38. hafta maçlarıyla sona erdi. Galatasaray şampiyon olurken, İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü bir alt lige düştü. 2024-2025 sezonu yaz transfer dönemi için hazırlıklar başladı. Peki, 2024-2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu sona erdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya rekabeti ile geçen sezonda gülen taraf Galatasaray oldu. 2024 - 2025 sezonu için birçok takım hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezon transfer tarihleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, 2024-2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

2024-2025 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de transfer dönemi 24 Haziran - 13 Eylül arasında yapılacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 9 Ağustos 2024'te başlayacak ve 1 Haziran 2025'te sona erecek.

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