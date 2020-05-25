25 Mayıs 2020, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor açıkladı! Armand Traore...

Çaykur Rizespor açıkladı! Armand Traore...
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

ekiplerinden , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada eski futbolcusu 'ye herhangi bir borçlarının bulunmadığını belirtti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bir dönem takımın sözleşmeli oyuncuları arasında yer alan ''nin açıklamalarının asılsız olduğu ve dikkatle takip edildiği belirtildi.

2018-2019 futbol sezonunun başında sürecinde futbolcu ile yapılan görüşmeler esnasında herhangi bir mal, eşya, umut veya hayal kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözleşmede alınacak hizmetin karşılığının futbolcuya para olarak ödeneceği imza altına alınmıştır. Futbolcunun kariyerini bitme noktasına getiren 'a transferi değil Rize'ye transfer olduktan sonra bir sezonda sadece bir kupa maçında forma giyebilecek performans sergilemesidir. Kulübümüzün söz konusu futbolcuya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bahsi geçen futbolcu ile yapılan sözleşme karşılıklı anlaşılma yöntemiyle fesih edilmiş ve alacakları ödenmiştir. Yanlış ve eksik, maksatlı haberlere aracılık yapmak basın ahlakına uymamakta ve Çaykur Rizespor camiasını derinden üzmektedir. Çaykur Rizespor isminin reklam amaçlarına araç edilmesini şiddetle kınıyoruz."

ekibi, 20 Temmuz 2018'de Armand Traore'yi kadrosuna katmış, 31 Temmuz 2019'da futbolcu ile yollarını ayırmıştı.

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