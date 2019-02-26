26 Şubat 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor’da Aatif şoku

Çaykur Rizespor’da Aatif şoku
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2019

’un 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu sakatlandı.

'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve 1'ini beraberlikle tamamlayan 'da yakalanan 6 maçlık çıkışta takıma önemli katkı sağlayan , sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı. Yeşil mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif Chahechouhe'nun bugün saat 17.30'da antrenman öncesi planlanan basın toplantısının da sakatlığı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, tecrübeli futbolunun hafta sonu ile oynanacak maçta görev alıp almayacağının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Neymar gözyaşlarına boğuldu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Rizespor 3 puanı 3 golle aldı Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
Okan Buruk: Pas oyununu iyi oynadık Okan Buruk: "Pas oyununu iyi oynadık"
Okan Buruk: Pas oyununu iyi oynadık Okan Buruk: "Pas oyununu iyi oynadık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör