Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma iki takımında karşılıklı attığı goller sonucu beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor'un golleriini 25. dakikada Adolfo Julián Gaich ve 32. dakikada Olawoyin kaydetti.

MKE Ankaragücü'nün golleri ise 56. dakikada Bajic ve 90+8. dakikada Garry Rodriguez'den geldi.

Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 49 yaptı. MKE Ankaragücü ise 35 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü ise sahasında Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.