17 Şubat 2019, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

Uludağ'da beş çayı

Uludağ'da beş çayı
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019

12. dakikada kontratağa hızlı çıkan ekibi, ile 1-0 öne geçti. Yenilen gol sonrası tribünler protestoya başladı. 78’de Azubuike fişi çekti.

'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçı, müthiş başlayan kazandı. ekibi, 'nın frikiği sonrası hızlı çıkarak rakibini eksik yakaladı. Boldrin kaleciyle karşı karşıyayken boş durumdaki 'a pas verdi, Aatıf affetmedi: 0-1. En son galibiyetini 14. haftada 'a karşı alan Bursa'da taraftarlar takıma tepki göstermeye başladı.

5 HAFTADA 13 PUAN

Bursa öncesinde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Rizespor, 1-0'ın moraliyle ikinci yarıya başladı. Timsah, rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışsa da sonuç alamadı. 78'de Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Muriqi, sert bir vuruş yaptı, kaleci Muhammed'den dönen topu Azubuike ağlarla buluşturdu: 0-2. Çaykur Rizespor bu sezon ligdeki 5. galibiyetini aldı.
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