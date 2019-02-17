17 Şubat 2019, Pazar
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5 HAFTADA 13 PUAN
Bursa öncesinde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Rizespor, 1-0'ın moraliyle ikinci yarıya başladı. Timsah, rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışsa da sonuç alamadı. 78'de Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Muriqi, sert bir vuruş yaptı, kaleci Muhammed'den dönen topu Azubuike ağlarla buluşturdu: 0-2. Çaykur Rizespor bu sezon ligdeki 5. galibiyetini aldı.
Uludağ'da beş çayı
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019
12. dakikada kontratağa hızlı çıkan Karadeniz ekibi, Aatıf ile 1-0 öne geçti. Yenilen gol sonrası tribünler protestoya başladı. 78’de Azubuike fişi çekti.
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçı, ikinci yarıya müthiş başlayan Çaykur Rizespor kazandı. Karadeniz ekibi, Bursa'nın frikiği sonrası hızlı çıkarak rakibini eksik yakaladı. Boldrin kaleciyle karşı karşıyayken boş durumdaki Aatıf'a pas verdi, Aatıf affetmedi: 0-1. En son galibiyetini 14. haftada Erzurum'a karşı alan Bursa'da taraftarlar takıma tepki göstermeye başladı.
5 HAFTADA 13 PUAN
Bursa öncesinde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Rizespor, 1-0'ın moraliyle ikinci yarıya başladı. Timsah, rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışsa da sonuç alamadı. 78'de Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Muriqi, sert bir vuruş yaptı, kaleci Muhammed'den dönen topu Azubuike ağlarla buluşturdu: 0-2. Çaykur Rizespor bu sezon ligdeki 5. galibiyetini aldı.
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