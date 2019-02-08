08 Şubat 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Çaykur Rizespor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 Giriş Tarihi: 08.02.2019

Spor Toto 'de oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamlayan , sahasında konuk edeceği Antalyaspor'u da mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Lider ile birlikte ligin ikinci devresinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan birisi olan Yeşil-Mavililer, 3 haftada topladığı 9 puan ile 12 haftanın ardından tehlike bölgesinin üstüne çıktı. Karadeniz temsilcisi, cumartesi sahasında oynanacağı Antalyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi ise yönetecek.

ANTALYASPOR İLE 18'İNCİ RANDEVU
ile Antalyaspor cumartesi günü oynanacak olan mücadeleyle birlikte 18'inci kez birbirlerine rakip olacaklar. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 müsabakanın 5'inde Çaykur Rizespor, 8'inde Antalyaspor sahadan galibiyet ile ayrılırken 4 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Yeşil-mavililer söz konusu maçlarda 26 gol kaydederken kalesinde de 23 gol gördü.
'de Antalyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı da uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 kaybetmişti.
Rizespor'da sakatlığı süren Petrucci Antalyasor karşısında takımını yalnız bıracakak. Cezalı oyuncu olamayan Rizespor'un Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Gökhan- Aborhoun, Awaziem, Moroziuk, Melnjak - Saadane, Abdullah, Boldrin, Umar, Aatif - Muriç

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