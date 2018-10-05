Çaykur Rizespor çıkışa geçmeyi hedefliyor
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Çıkış yakalamak zorundayız. Bunun için tek hedefimiz Kayserispor deplasmanında kazanmak." dedi.
Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacakları Kayserispor önünde deplasman maçlarının her zaman zor olduğunu belirterek, "Rakibimiz son haftalarda kazanamadı. Biz ise ilk galibiyetimizi geçen hafta Fenerbahçe karşısında aldık. Çıkış yakalamak zorundayız. Bunun için tek hedefimiz Kayserispor deplasmanında kazanmak. Kolay olmayacağını biliyoruz ama buna ihtiyacımız var. Bu bilinçle sahada mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetin hafta boyunca çok konuşulduğuna dikkati çeken Kartal, "Bu galibiyet önemli ama bizim için Kayserispor maçı çok daha değerli. Adeta 6 puan değerinde bir maç. Kayserispor karşısında kazanırsak Fenerbahçe galibiyeti çok daha değerli hal alacak. Takım olarak iyi bir ekibiz ve üst sıralara çıkmak istiyoruz. Üst sıralara tırmanarak ligde güvenilir bir bölgede kendimize yer edinmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Kartal, Kayserispor deplasmanında sakat ve cezalı oyuncularının bulunmadığını sözlerine ekledi.
Çaykur Rizespor'un Kayserispor deplasmanında sahaya Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Robin Yalçın, Musa Çağıran, Umar, Samudio ve Vedat Muric muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.
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