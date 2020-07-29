29 Temmuz 2020, Çarşamba

BURSASPOR

Bursaspor'dan TFF'nin kararına sert tepki!

Bursaspor'dan TFF'nin kararına sert tepki!
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

Başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu düzenlenen basın toplantısıyla bu sezon liglerde düşmenin kaldırıldığını açıkladı. 'e çıkma mücadelesi veren ancak play-off'ta elenen bu kararın ardından flaş bir açıklama yayınladı.

resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "'nun 29.07.2020 tarihinde basın yolu ile yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir. Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir. Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. Bursaspor Kulübü 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği 1. Ligde taraftar desteği en çok olan takımların başında olup, pandemi sürecinden en çok etkilenen Kulüp olmuştur.
Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bu karar neticesinde, Bursaspor Kulübü olarak Ulusal ve Uluslararası tüm hukuki yollara başvurucağımızı bildiririz." ifadelerine yer verdi.

Resmen açıklandı! Küme düşme ve yabancı kuralı... haberin devamı

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