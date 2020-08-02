Bursaspor efsanesi Mesut Şen hayatını kaybetti!

Bursaspor'un sembol isimlerinden biri olan Mesut Şen hayatını kaybetti. Spor camiası ve Bursaspor taziye mesajları yayınladı.

Türk futbolu ve Bursaspor camiasının efsane oyuncularından Mesut Şen hayatını kaybetti.



Bursaspor Kulübü, Mesut Şen için başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Efsane futbolcularımızdan Mesut Şen'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. Bursa ve spor kamuoyu da Şen'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

MESUT ŞEN KİMDİR?

Mesut Şen, 1944 yılında dünyaya gelmiştir. 14 yaşında geldiği İstanbul'da Galatasaray altyapısına seçildi. Mesut Şen, Bursaspor için efsane denince, hatta doğrudan Bursaspor denince akla gelen iki isimden birisidir. Mesut Şen, Galatasaray altyapısında oynarken Bursa'da, sıradan bir mahalle maçına dahil olup Akınspor'un yöneticilerini büyülemişti. Akınspor'lu etkilemiştir. 50 lira karşılığında Mesut Şen Akınspor'a transfer olur. Takip eden yılda gol kralı olup Akınspor'u da şampiyonluğa taşımıştır. Bursaspor 1963 yılında kurulduğunda Mesut Şen'de kulübün efsanesi olmuştur.

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