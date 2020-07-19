19 Temmuz 2020, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor'un acı günü! Genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

Bursaspor'un acı günü! Genç oyuncu...
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

camiasının acı günü... Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç basketbolcu hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'un altyapısında forma giyen ve önceki aylarda bacağından operasyon geçiren yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Kadir Buğra Acar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

"KADİR BUĞRA ACAR'IN VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ"

ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor kulübüne başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

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