01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Atanasov, Bursaspor'a şu sözlerle veda etti:
O günden bugüne kadar hiçbir teknik direktörden lehime olumlu bir yaklaşım göremedim. Bir dönem, hiçbir açıklama yapılmadan altyapıda antrenmana gönderildim. Her maç A takım maç kadrosundan ayrı tutuldum, defalarca 'neden, düzeltmem gereken nedir?' diye sormama rağmen somut bir cevap alamadım.
Süreç boyunca gerek sportif, gerekse ekonomik olarak sıkıntı yaşadım.
İlk günden bugüne kadar Bursaspor'u, Bursa şehrini ve insanını çok sevdim. Bursaspor'da para için değil, Bursaspor aşkı için çalıştım, savaştım ve birçok şeyi sineye çektim. Gördüm ki Bursaspor aşkıyla yaşayan insanlar olduğu kadar Bursaspor'un başarısını engellemeye çalışan insanlar da mevcut! Bu yüzden bugün birçok problemlerle uğraşıyoruz.
Benim için artık Bursaspor ile yolu ayırma zamanı geldi.
Şimdi Türkiye'nin en iyi taraftarlarına seslenmek istiyorum.
Kariyerimin ilk taraftarları sizlersiniz. Ben nereye gidersem gideyim her zaman yeriniz ayrı olacak. Bu kulübe kimin geldiğinin ya da kimin gittiğinin bir önemli yok. Önemli olan Bursaspor'un elde edeceği başarılarla sizi memnun etmesidir. Sizler bu takımın her daim yanındasınız. Beni gerçekten sevdiğinizi ve saygı gösterdiğinizi davranışlarınızdan çok belli ettiniz. Bunun için de sizlere müteşekkirim. Kalbimdesin Teksas.
Son olarak bugüne kadar birlikte birçok şeyi paylaştığım takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepiniz kardeşim gibisiniz, hepinizi seviyorum, hayatta hep başarılı olmanızı dilerim. Bursaspor'u layık olduğu yere getireceğinizden hiçbir şüphem yok. Bursaspor'dan başım yukarıda olarak ayrılıyorum. Hoşça kalın Bursaspor ailesi."
Jani Atanasov Bursaspor'dan ayrıldı
Bursaspor'un Makedon orta saha oyuncusu Jani Atanasov, yeşil-beyazlı kulüpten ayrıldı. Kadroya girmekte zorlanan 20 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bursaspor'a veda etti.
Atanasov, Bursaspor'a şu sözlerle veda etti:
"Bursaspor'a gelmeden önce Makedonya'da 500 kişinin önünde futbol oynuyordum. ilk kez Timsah Arena'da sahaya çıktığım an gördüğüm atmosferden çok etkilendim. Kendi kendime 'iyi ki buraya' geldim dedim. Her daim Bursaspor için pozitif bakış açım oldu.
Transfer sürecimde bu kulübü tercih etmemin nedeni beni seven, inanan ve geleceğim ile ilgili planlama yapan yöneticilerdi. Başka taliplerim olmasına rağmen Bursaspor'u seçtim. Üzülerek belirtmeliyim ki kısa süre sonra emeği geçen yöneticiler bazı problemler yüzünden kulüpten ayrılma kararı aldılar.
O günden bugüne kadar hiçbir teknik direktörden lehime olumlu bir yaklaşım göremedim. Bir dönem, hiçbir açıklama yapılmadan altyapıda antrenmana gönderildim. Her maç A takım maç kadrosundan ayrı tutuldum, defalarca 'neden, düzeltmem gereken nedir?' diye sormama rağmen somut bir cevap alamadım.
Süreç boyunca gerek sportif, gerekse ekonomik olarak sıkıntı yaşadım.
İlk günden bugüne kadar Bursaspor'u, Bursa şehrini ve insanını çok sevdim. Bursaspor'da para için değil, Bursaspor aşkı için çalıştım, savaştım ve birçok şeyi sineye çektim. Gördüm ki Bursaspor aşkıyla yaşayan insanlar olduğu kadar Bursaspor'un başarısını engellemeye çalışan insanlar da mevcut! Bu yüzden bugün birçok problemlerle uğraşıyoruz.
Benim için artık Bursaspor ile yolu ayırma zamanı geldi.
Şimdi Türkiye'nin en iyi taraftarlarına seslenmek istiyorum.
Kariyerimin ilk taraftarları sizlersiniz. Ben nereye gidersem gideyim her zaman yeriniz ayrı olacak. Bu kulübe kimin geldiğinin ya da kimin gittiğinin bir önemli yok. Önemli olan Bursaspor'un elde edeceği başarılarla sizi memnun etmesidir. Sizler bu takımın her daim yanındasınız. Beni gerçekten sevdiğinizi ve saygı gösterdiğinizi davranışlarınızdan çok belli ettiniz. Bunun için de sizlere müteşekkirim. Kalbimdesin Teksas.
Son olarak bugüne kadar birlikte birçok şeyi paylaştığım takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepiniz kardeşim gibisiniz, hepinizi seviyorum, hayatta hep başarılı olmanızı dilerim. Bursaspor'u layık olduğu yere getireceğinizden hiçbir şüphem yok. Bursaspor'dan başım yukarıda olarak ayrılıyorum. Hoşça kalın Bursaspor ailesi."
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