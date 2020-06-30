30 Haziran 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Giresunspor 0-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Bursa Giresun'u tek golle geçti
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

'in 31. haftasında , deplasmanda 'u 'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 31. haftasında ile , Giresunspor Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 'e çıkmak için iddiasını sürdüren Timsah, rakibini 46. dakikada 'nın attığı golle 1-0 yenerek bu sezonki 16. galibiyetini aldı.

Bursaspor bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Giresunspor ise 44 puanla 9. sırada kaldı.

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