TFF 1. Lig: Giresunspor 0-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile Bursaspor, Giresunspor Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Süper Lig'e çıkmak için iddiasını sürdüren Timsah, rakibini 46. dakikada Özer Hurmacı'nın attığı golle 1-0 yenerek bu sezonki 16. galibiyetini aldı.

Bursaspor bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Giresunspor ise 44 puanla 9. sırada kaldı.

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