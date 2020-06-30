30 Haziran 2020, Salı

BURSASPOR

Bursaspor tek yürek

Timsah tek yürek
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

1. Lig'in 31. haftasında bugün Giresunspor'a konuk olacak tek yürek... Yeşil-beyazlıların başkanı ve hocası İrfan Buz, kalan 4 hafta öncesi camiaya umut saçtı.

En kritik haftalara girildiğini belirten Mestan, " tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Hak ettiğimiz 'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.

VARSA YOKSA GİRESUN

"Camiamız bize güvensin ve desteklerini esirgemesin" diyen Buz ise şunları söyledi: "Giresunspor karşısında alacağımız galibiyet bizi Süper Lig yolunda daha avantajlı duruma getirecek. Bizim hedefimiz belli. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e adımızı yazdırmak. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Süper Lig'e çıkacağız."

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