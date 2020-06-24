24 Haziran 2020, Çarşamba
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Yılmaz Vural'ın Covid-19 testinin sonucu belli oldu
TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor; Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
Akhisarspor, cuma günkü Covid-19 testleri pozitif çıkan Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun, bugünkü testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı. Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadeleri kullanıldı.
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