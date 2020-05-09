09 Mayıs 2020, Cumartesi

BURSASPOR

Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı

Bursaspor'un Covid-19 test sonuçları açıklandı
BURSASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2020

1. Lig ekiplerinden 'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

, yeni tip corona virüsü(COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından dün çalışmalarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcuları ve A Takım personeli ile sağlık ekibi tarafından Covid-19 PCR ve IgM / IgG Antikor testleri yapıldı. Testleri yapılan futbolcular düz koşular yaparak antrenmanlarını tamamladı.

Bursaspor'da yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları çıktı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan COVID-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Bursaspor resmen açıkladı! Burak Kapacak...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BURSASPOR HABERLERİ
Bursaspor resmen açıkladı! Burak Kapacak... Bursaspor resmen açıkladı! Burak Kapacak...
Selçuk Şahin'den alkışlanacak hareket Selçuk Şahin'den alkışlanacak hareket
Batalla: Bir gün Bursaspor'a döneceğim Batalla: Bir gün Bursaspor'a döneceğim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör