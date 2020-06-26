26 Haziran 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Bursaspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor tek golle kazandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'e yükselmek için mücadele eden Bursaspor kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında , sahasında düşme hattındaki rakibi 'u ağırladı. Yeni teknik direktörü İrfan Buz'un yönetiminde Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Bursaspor bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada bulunuyor.

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