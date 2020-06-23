23 Haziran 2020, Salı

BURSASPOR

Bursaspor'da İrfan Buz dönemi

Bursaspor'da İrfan Buz dönemi
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

ile yollarını ayıran ve prensipte anlaştığı 'den vazgeçen , tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağladı.

, ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ile yapılan görüşme sonucunda prensipte anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

'da bulunan İrfan Buz'un, uçakla 'a geleceği kaydedildi.

İrfan Buz, son olarak 2. Lig ekibi Yılport 'da görev yapmıştı.

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