21 Haziran 2020, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi bitti

Bursaspor'da Üzülmez dönemi bitti
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursa ekibinden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifade edildi.

Bursaspor'a zirve yarışında ağır darbe haberin devamı

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