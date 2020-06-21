Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi bitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursa ekibinden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifade edildi.

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