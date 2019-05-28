28 Mayıs 2019, Salı

BURSASPOR

Bursaspor en kötü sezonunu geçirdi

Bursaspor en kötü sezonunu geçirdi
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Spor Toto ’e veda eden , ligin 18 takımla oynanılmaya başlandığı dönemden beridir en kötü sürecini geride bıraktı. Bireysel performansta ise oyuncular, lig ortalamasının oldukça aşağısında kaldı.

Spor Toto 'i 37 puanla 16'ncı sırada tamamlayan ve ligden düşen , 18 takıma geçilen 1994/95 sezonundan itibaren, son 25 sezonunun en kötü dönemini geçirdi. Bu süreç içerisindeki en az puan aldığı ve en az gol attığı sezonu geride bırakan yeşil beyazlı ekip, aynı zamanda ligde de 18 takım arasında en az rakip fileleri havalandıran ekip oldu. Tarihinde ikinci kez küme düşen Bursa temsilcisi, daha önce de 2003/04 sezonunda alt lige düşmüş, 2 sezon burada mücadele etmesinin ardından Süper Lig'de yeniden yükselmişti.

EN FAZLA FORMA GİYEN OYUNCULAR
Süper Lig'de Bursaspor, 31 farklı oyuncuya şansı. Sezonun en fazla forma giyen oyuncusu oldu. Deneyimli orta saha, 32 maçta ter dökerken 2 bin 827 dakika sahada kaldı. Aytaç'ı 2 bin 700 dakika ile kaptan ve 2 bin 543 dakika ile takip etti. Aytaç'ın ardından en fazla maça çıkan ; 31 mücadelede forma giymesine karşın bin 872 dakika süre alabildi ve yeşil beyazlı ekibin en fazla forma giyen 9'uncu futbolcusu oldu.

TEK KIRMIZI KART SON MAÇTA
Bursaspor, ligde sezonu 77 ve 1 ile tamamladı. Tek kırmızı kartı, sezonun son maçında deplasmanında gördü. En hırçın oyuncu olarak ise Aytaç Kara dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncu sezonu 12 sarı kart ile tamamlayarak, takımının en fazla kart gören oyuncusu oldu. Ertuğrul Ersoy, Stephane Badji ve Allano Lima da 8'er kez sarı kartla cezalandırıldı. 10 farklı oyuncu, gördükleri kartlar nedeniyle bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

EN GOLCÜ İSİM AYTAÇ
Ligin en az gol atan ekibi olan Bursaspor'da 13 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. En fazla gol Aytaç Kara'dan geldi. Orta saha oyuncusu, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Aytaç'ı lig genelinde 4 golle santrfor takip etti. Iasmin Latovlevici ve Diafra Sakho 3 golde kaldı. Takım içerisinde en fazla asist yapan oyuncu da Allano Lima oldu. Brezilyalı oyuncu 3 golün hazırlayıcısıydı. Bursaspor'da 9 farklı oyuncu asist gerçekleştirdi.

LIMA SONRADAN DAHİL OLDU
Bursaspor, sezon boyunca iki farklı teknik direktör ile çalıştı. ile sezona başlayan yeşil beyazlı ekip, ile ligi düşerek bitirdi. Sezon genelinde 98 kez oyuncu değişikliği yapıldı. 14 maçta sonradan oyuna dahil olan Lima, en fazla sonradan oyuna giren oyuncu oldu. Lima'yı bu noktada 12 maç ile Umut Nayir, 9 maç ile de takip etti. En fazla oyundan çıkarılan isim ise Tunay Torun oldu. Deneyimli oyuncu 15 maçta saha kenarına alındı, ayrıca Henri Saivet 14, Yusuf Erdoğan da 11 kez yine kulübeye alınan oyuncular oldu.

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