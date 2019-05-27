27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında soruşturma
Giriş Tarihi: 27.05.2019
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Başkan Ay hakkında, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açıldı.
Savcılık, geçen ay gündeme gelen ve Ali Ay'ın da basın yoluyla cevap verdiği kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma yürütüyor.
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