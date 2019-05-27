27 Mayıs 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında soruşturma

Bursaspor Başkanı Ali Ay hakkında soruşturma
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 27.05.2019

Başkanı hakkında, kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Başkan Ay hakkında, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açıldı.

Savcılık, geçen ay gündeme gelen ve 'ın da basın yoluyla cevap verdiği kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma yürütüyor.


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