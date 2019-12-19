20 Aralık 2019, Cuma
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Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.
Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 Giriş Tarihi: 19.12.2019
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.
Bursaspor Kulübü'nün teknik direktör arayışları sonuçlandı. Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktörlük için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan duyuruda Üzülmez ile yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
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