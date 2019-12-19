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BURSASPOR

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 Giriş Tarihi: 19.12.2019

 1. Lig ekiplerinden  geçtiğimiz günlerde teknik direktör  ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü  oldu.

Teknik direktör ile yollarını ayıran , takımın başına 'i getirdi.

Bursaspor Kulübü'nün teknik direktör arayışları sonuçlandı. Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktörlük için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan duyuruda Üzülmez ile yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

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