Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.



Bursaspor Kulübü'nün teknik direktör arayışları sonuçlandı. Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktörlük için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan duyuruda Üzülmez ile yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı ifade edildi.