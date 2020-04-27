27 Nisan 2020, Pazartesi

BURSASPOR

Bursaspor resmen açıkladı! Burak Kapacak...

Bursaspor resmen açıkladı! Burak Kapacak...
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

1. Lig ekiplerinden , adı son günlerde başta olmak üzere devleriyle anılan genç futbolcusu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kulübü, oyuncusu 'ın 'a transferi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcumuz Burak Kapacak'ın bazı medya organlarında Trabzonspor'a transferi ile ilgili yer alan röportajı tamamen gerçek dışıdır.
Futbolcumuz tarafına yöneltilen Trabzonspor'a gelecek misin? sorusunu 'Benim Bursaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmem var. Ben ne söylesem farklı anlaşılır. Sonuçta kulübümle sözleşmem devam ediyor. Kulübüm ne derse benim için odur. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim' şeklinde cevaplamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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