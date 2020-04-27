Bursaspor resmen açıkladı! Burak Kapacak...
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, adı son günlerde başta Trabzonspor olmak üzere Süper Lig devleriyle anılan genç futbolcusu Burak Kapacak ile ilgili bir açıklama yaptı.
Bursaspor Kulübü, oyuncusu Burak Kapacak'ın Trabzonspor'a transferi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.
Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel Futbolcumuz Burak Kapacak'ın bazı medya organlarında Trabzonspor'a transferi ile ilgili yer alan röportajı tamamen gerçek dışıdır.
Futbolcumuz tarafına yöneltilen Trabzonspor'a gelecek misin? sorusunu 'Benim Bursaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmem var. Ben ne söylesem farklı anlaşılır. Sonuçta kulübümle sözleşmem devam ediyor. Kulübüm ne derse benim için odur. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim' şeklinde cevaplamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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