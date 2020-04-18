18 Nisan 2020, Cumartesi

BURSASPOR

Selçuk Şahin'den alkışlanacak hareket

Selçuk Şahin'den alkışlanacak hareket
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

1. Lig ekiplerinden forması giyen tecrübeli futbolcu , Türk Kızılayı aracılığıyla corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyacı olan ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Şubesinden yapılan açıklamaya göre Şahin, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için 300 adet gıda kolisi yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurdukları köprüyü destekleri ile sağlamlaştıran, iyilik hareketlerine destek veren tüm bağışçılara teşekkür ettiklerini, Bursa'nın her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.


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