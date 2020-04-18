18 Nisan 2020, Cumartesi
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Selçuk Şahin'den alkışlanacak hareket
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin, Türk Kızılayı aracılığıyla corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyacı olan ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı.
Türk Kızılay Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre Şahin, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için 300 adet gıda kolisi yardımında bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurdukları köprüyü destekleri ile sağlamlaştıran, iyilik hareketlerine destek veren tüm bağışçılara teşekkür ettiklerini, Bursa'nın her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.
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