18 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Karagümrük taraftarlarından sağlık çalışanlarına büyük sürpriz!

TFF 1. Lig ekiplerinde Fatih Karagümrükspor'da bir grup taraftar "Corona virüsü vakası var" ihbarında bulunarak çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine büyük bir sürpriz yaptı. Taraftarlar ve mahalle sakinleri, onlarca meşale yakarak karşıladıkları sağlık çalışanlarına destek verdi.
18.04.2020
ABONE OL

Fatih Karagümrük'te taraftarlar ve mahalle sakinleri, sağlık çalışanlarına olan desteklerini farklı bir yöntemle ifade etti. Evlerinin pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, sağlık çalışanları mahalleye girdiği sırada meşale yaktı. Vatandaşların aynı anda yaktığı meşaleler tüm mahalleyi aydınlattı. Mahallede coşku dolu anlar yaşanırken sağlık çalışanları hem şaşırdı hem duygulandı. Karagümrüklüler sağlık çalışanlarına çiçek taktim ederek dakikalarca alkışladı.

DİĞER
Karagümrük taraftarlarından sağlık çalışanlarına büyük sürpriz! Karagümrük taraftarlarından sağlık çalışanlarına büyük sürpriz! 18.04.2020
Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı! Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı! 17.04.2020
Türkiye'de ligler ne zaman başlayacak? Yılmaz Vural açıkladı Türkiye'de ligler ne zaman başlayacak? Yılmaz Vural açıkladı 16.04.2020
Oyuncuların geçmiş alacakları fedakarlığa dahil olmamalı "Oyuncuların geçmiş alacakları fedakarlığa dahil olmamalı" 15.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'filyasyon' açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'filyasyon' açıklaması 14.04.2020
İtalya'da 2021'e kadar seyirci yok İtalya'da 2021'e kadar seyirci yok 14.04.2020
Ramazan Civelek: Süper Lig'de oynamak istiyorum Ramazan Civelek: Süper Lig'de oynamak istiyorum 14.04.2020
İsmail Baki Tuncer'den güldüren Aziz Yıldırım taklidi İsmail Baki Tuncer'den güldüren Aziz Yıldırım taklidi 14.04.2020
Yusuf Şimşek: Aziz Yıldırım bana haciz gönderdi Yusuf Şimşek: Aziz Yıldırım bana haciz gönderdi 13.04.2020
Erken çıkış yakalasaydım çok farklı yerlerde olabilirdim "Erken çıkış yakalasaydım çok farklı yerlerde olabilirdim" 13.04.2020
Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor 13.04.2020
Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını açıkladı Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını açıkladı 13.04.2020
Özgür Can Özcan: Genç oyuncuya tahammül edilmiyor Özgür Can Özcan: Genç oyuncuya tahammül edilmiyor 12.04.2020
Rüştü Reçber son testlerinin negatif çıktığını duyurdu Rüştü Reçber son testlerinin negatif çıktığını duyurdu 12.04.2020
Bakan Koca müjdeyi verdi! Sayı ilk kez azaldı Bakan Koca müjdeyi verdi! "Sayı ilk kez azaldı" 12.04.2020
Volkan Şen: Şenol Güneş benim için baba gibi Volkan Şen: Şenol Güneş benim için baba gibi 11.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! "Beşiktaş seviyesinde değil"
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Damien Comolli görevi! Tek telefonu yeter
Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...
Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...
Ucuz etin yahnisi olmaz! Karavana Fenerbahçe...
Bafetimbi Gomis resmen açıkladı! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör