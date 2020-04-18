18 Nisan 2020, Cumartesi
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Fatih Karagümrük taraftarlarından sağlık çalışanlarına büyük sürpriz!
TFF 1. Lig ekiplerinde Fatih Karagümrükspor'da bir grup taraftar "Corona virüsü vakası var" ihbarında bulunarak çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine büyük bir sürpriz yaptı. Taraftarlar ve mahalle sakinleri, onlarca meşale yakarak karşıladıkları sağlık çalışanlarına destek verdi.
18.04.2020
Fatih Karagümrük'te taraftarlar ve mahalle sakinleri, sağlık çalışanlarına olan desteklerini farklı bir yöntemle ifade etti. Evlerinin pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, sağlık çalışanları mahalleye girdiği sırada meşale yaktı. Vatandaşların aynı anda yaktığı meşaleler tüm mahalleyi aydınlattı. Mahallede coşku dolu anlar yaşanırken sağlık çalışanları hem şaşırdı hem duygulandı. Karagümrüklüler sağlık çalışanlarına çiçek taktim ederek dakikalarca alkışladı.
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