12 Nisan 2020, Pazar

BURSASPOR

Batalla: Bir gün Bursaspor'a döneceğim

Batalla: Bir gün Bursaspor'a döneceğim
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 12.04.2020

ile 2010 yılında şampiyonluk yaşayan Batalla, 7 yıl formasını gydiği takımın başında sahaya çıkmayı hayal ediyor.

'un yaşadığı tek şampiyonlukta imzası olan , bir gün yeşil-beyazlı camiada teknik adamlık yapmak istediğini belirterek, "'da çok güzel anılar yaşadım" diye konuştu. Bursaspor'un youtube kanalına konuşan Arjantinli maestro, "Bursa'da çok mutlu oldum. Geldiğim sezon tarihi bir şampiyonluk yaşadım. Bursa, benim ikinici evim" dedi.

SÜPER LİG'E ÇIKACAK

Kariyerinde Bursaspor'la ilgili hedefi olduğunu da vurgulayan 36 yaşındaki tangocu, "7 yılda güzel ve mutlu şeyler yaşadım. Bir gün Bursaspor'da çalışmak, stada ve tesislere yeniden gelmek hoş olur. Yeşil- Beyazlı camiayı çok seviyorum. Bursaspor'u takip ediyorum, iddialı durumda. Yeniden 'e döneceğine inanıyorum" dedi.

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