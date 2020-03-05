İbrahim Üzülmez: Pes etmek yok

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. 1-2 haftalık tökezlemelerde 'hemen teslim olacak' düşüncesi ortaya çıkmaması lazım." dedi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da İstanbulspor'u ağırlayacak Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, lig yarışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ümraniye'de farka gidecek maçtan 1 puanla ayrılmalarını değerlendiren Üzülmez, "Bu tür maçlarda yakaladın mı atacaksın" diye konuştu. Hakem hatalarından yakınan tecrübeli hoca, "2-3 haftadır bariz hakem hataları var. Kendi hatalarımızı da görüyoruz. Oyuncularımızla konuşuyoruz" yorumunu yaptı. Takımın yaş ortalamasının yüksek olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Hedefe varmak çetin yollardan geçiyor. Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. 1-2 haftalık tökezlemelerde hemen teslim olacak düşüncesi ortaya çıkmaması lazım" dedi. Üzülmez sistem değişikliğine gidileceğinin sinyallerini de verdi.

DİĞER