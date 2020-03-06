06 Mart 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Bursaspor İstanbulspor'a karşı mutlak galibiyet istiyor

Bursaspor'un İstanbulspor'a karşı mutlak galibiyet istiyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.03.2020

1. Lig'de , Ligin 26. haftasında sahasında ağırlayacağı İstanbulsporu yenip zirve takibini sürdürmek istiyor. ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almak istiyor.

1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren ekipler yarın kritik maçlara çıkacak. Şampiyonluk iddiasını sürdüren ise 3 maçlık galibiyet hasretini 'u sahasında ağırlayacağı maçta dindirmek istiyor.

TFF 1'inci Lig'de son 9 haftaya girilirken, zirve yarışı da kızışıyor. Bugün oynanacak olan maçlarla birlikte 26'ncı haftanın heyecanının yaşanacağı ligde, özellikle yarın şampiyonluk mücadelesi veren ekipler kritik randevulara çıkacak. 14:00'de lig lideri Hatayspor, sahasında 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. 16:30'da ise 38 puanla 6'ncı sıradaki 'ün konuğu 3 puan önündeki Demirspor olacak. Günün son randevusunda ise; 41 puanla 4'üncü basamaktaki Bursaspor, 10 puan gerisindeki İstanbulspor'u konuk edecek.

MAÇI ÖĞRETMENOĞLU YÖNETECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan bu mücadele saat 19:00'da başlayacak. tarafından yapılan açıklamada, söz konusu maça atanan 'nın antrenmanda sakatlanması sebebiyle, bu zorlu randevuda Antalya bölgesi üst klasman hakemi Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.

BURSASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ

26'ncı haftaya 41 puanla giren Bursaspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyecek. Son olarak sahasında 'u 2-1'lik skor ile geçen Bursa temsilcisi, daha sonra oynadığı maçlarda; BB Erzurumspor'a 2-1 kaybederken, evinde Altay ile 2-2 ve deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlılarda bu zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunurken; kart cezalıları Burak Altıparmak, Abdullahi Shehu ve cezası devam eden görev alamayacak.

İSTANBULSPOR FORMDA

Sezonun ikinci yarısında forma bir görüntü çizen İstanbulspor, son 5 maçında kaybetmedi. 31 puanla 12'nci basamakta yer alan temsilcisi, son 5 mücadelesinin 3'ünde galibiyete ulaşırken, iki kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Bu süreçte; evinde CG Ümraniyespor'u 2-1 yenmesinin ardından Balıkesirspor deplasmanında da 5-0'lık galibiyet elde eden İstanbul ekibi, Boluspor ve Keçiörengücü'ne karşı golsüz beraberliklerin ardından son olarak oynadığı maçta Adanaspor'u evinde 1-0 ile geçti. İstanbulspor'da da bu maç öncesinde kart cezalısı forma giyemeyecek.

GALİBİYETLER EŞİT SAYIDA

İki ekip bugüne kadar , ve 1'inci Lig'de olmak üzere 32 kez karşı karşıya geldi. Taraflar bu süreçte 11'er galibiyet elde ederken, geride kalan 10 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bursaspor'un ev sahipliğinde oynanan 15 maçta ise yeşil beyazlılar 6 galibiyet elde ederken, İstanbulspor'un deplasmanda yüzü 5 kez güldü. Kalan 4 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı ise Bursaspor, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

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