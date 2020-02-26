27 Şubat 2020, Perşembe

BURSASPOR

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İnşallah Bursaspor'u 2 ay sonra Süper Lig'e çıkaracağız

İnşallah Bursaspor'u 2 ay sonra Süper Lig'e çıkaracağız
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020

1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı , takımı 'e çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, olağan toplantısı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Mestan, göreve geldiklerinden itibaren Bursaspor'u tekrar 'e çıkarma çabasında olduklarını belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mestan, divan kurulunda sunumu yapılan Bursaspor okulu ve üniversitesi projelerine destek istedi.

Mestan, Süper Lig hedefi doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bursaspor'un geçmiş yıllarda gelir getirecek birçok gayrimenkulü vardı. Şu an elimizde bir kuruş gelir getirecek gayrimenkul yok. Eğer onlar bu sene olmuş olsaydı biraz da olsa rahatlardık. Sezon başından beri Bursasporluların hevesini kırmayalım, zor durumda olduğumuzu göstermeyelim diye ağlama edebiyatı yapmadık. Tüm 'ye örnek olacak bir duruş sergilemek istedik. İnşallah Bursaspor'u 2 ay sonra Süper Lig'e çıkaracağız."

Konuşmaların ardından Başkan Mestan, üyelikte 50 yılını dolduran Hasan Pedal'a teşekkür plaketi verdi.

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