Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İnşallah Bursaspor'u 2 ay sonra Süper Lig'e çıkaracağız
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan, takımı Süper Lig'e çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor olağan divan kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapıldı.
Toplantıda konuşan Mestan, göreve geldiklerinden itibaren Bursaspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarma çabasında olduklarını belirtti.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Mestan, divan kurulunda sunumu yapılan Bursaspor okulu ve üniversitesi projelerine destek istedi.
Mestan, Süper Lig hedefi doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bursaspor'un geçmiş yıllarda gelir getirecek birçok gayrimenkulü vardı. Şu an elimizde bir kuruş gelir getirecek gayrimenkul yok. Eğer onlar bu sene olmuş olsaydı biraz da olsa rahatlardık. Sezon başından beri Bursasporluların hevesini kırmayalım, zor durumda olduğumuzu göstermeyelim diye ağlama edebiyatı yapmadık. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir duruş sergilemek istedik. İnşallah Bursaspor'u 2 ay sonra Süper Lig'e çıkaracağız."
Konuşmaların ardından Başkan Mestan, üyelikte 50 yılını dolduran Hasan Pedal'a teşekkür plaketi verdi.
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