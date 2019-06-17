17 Haziran 2019, Pazartesi
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Marco Paixao, Bursaspor'da
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Bursaspor, 34 yaşındaki Portekizli oyuncu Marco Paixao ile büyük ölçüde anlaştı.
Bursaspor, Altay ile Spor Toto 1. Lig'de rekorlar kırarak gol kralı olan Portekizli oyuncu Marco Paixao ile büyük ölçüde anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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