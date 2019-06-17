17 Haziran 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Marco Paixao, Bursaspor'da

Bursaspor'a Portekizli gol kralı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

, 34 yaşındaki Portekizli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.

, Altay ile 1. Lig'de rekorlar kırarak gol kralı olan Portekizli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı. önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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