Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü
Bursaspor'da stadyum ve iki ayrı tesisin 1 milyon 543 bin TL borcu sebebiyle elektrikleri kesildi. Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, Nihat Özdemir ile görüşmesinin ardından elektrikler açıldı.
Bursaspor'un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriği kesildi. 2018 aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti. Dün akşam saatlerinde Bursaspor Başkanı Ali Ay, Limak Enerji Yönetim Kurulu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek elektrik sorununu şimdilik çözüme ulaştırdı. Özdemir'in talimatıyla tesislerin ve stadyumun elektriği tekrar sağlandı. Ali Ay yardımlarından dolayı Nihat Özdemir'e teşekkür etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"