18 Haziran 2019, Salı

BURSASPOR

Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü

Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2019

'da stadyum ve iki ayrı tesisin 1 milyon 543 bin TL borcu sebebiyle elektrikleri kesildi. Bursaspor Başkanı 'ın, ile görüşmesinin ardından elektrikler açıldı.

'un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce , Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriği kesildi. 2018 aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti. Dün akşam saatlerinde Bursaspor Başkanı , Limak Enerji Yönetim Kurulu ve Başkanı ile görüşerek elektrik sorununu şimdilik çözüme ulaştırdı. Özdemir'in talimatıyla tesislerin ve stadyumun elektriği tekrar sağlandı. Ali Ay yardımlarından dolayı Nihat Özdemir'e teşekkür etti.

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