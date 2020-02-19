19 Şubat 2020, Çarşamba

BURSASPOR

Bursasporlu futbolculardan anlamlı ziyaret

Bursasporlu futbolculardan anlamlı ziyaret
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Bursasporlu futbolculardan takım kaptanı , , Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan, lösemi tedavisi gören yeşil-beyazlı takımın taraftarı olan ’a moral ziyaretinde bulundu.

Bursasporlu oyuncular, lösemi tedavisi gören 'u ziyaret ederek kendisine moral verdi.

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Batuhan'ın ailesi ile sohbet eden oyuncular, genç Bursasporluya forma hediye etti. Kaptan , yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. İnşallah Batuhan şampiyonluk maçında yanımızda olacak."


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