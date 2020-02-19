19 Şubat 2020, Çarşamba
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Bursasporlu oyuncular, lösemi tedavisi gören Batuhan Coşkun'u ziyaret ederek kendisine moral verdi.
Bursasporlu futbolculardan anlamlı ziyaret
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Bursasporlu futbolculardan takım kaptanı Selçuk Şahin, Anıl Karaer, Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan, lösemi tedavisi gören yeşil-beyazlı takımın taraftarı olan Batuhan Coşkun’a moral ziyaretinde bulundu.
Bursasporlu oyuncular, lösemi tedavisi gören Batuhan Coşkun'u ziyaret ederek kendisine moral verdi.
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Batuhan'ın ailesi ile sohbet eden oyuncular, genç Bursasporluya forma hediye etti. Kaptan Selçuk Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. İnşallah Batuhan şampiyonluk maçında yanımızda olacak."
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