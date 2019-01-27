27 Ocak 2019, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Bursasporun galibiyet hasreti 5 maça çıktı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2019

deplasmanında 1 puanla dönen , ligde son 5 maçtır kazanamazken, bu sezon dış sahadaki 9 maçında ise yalnızca 1 kez kazanabildi.

'de deplasmanında öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan 'da galibiyet özlemi sürüyor.

Son olarak ligin 14'üncü haftasında sahasında 'u 2-1'lik skor ile mağlup eden 'nın öğrencileri, sonraki 5 maçta ise galibiyet alamadı. Ertesi hafta 'a deplasmanda kaybeden yeşil beyazlılar akabinde ise sırasıyla , Evkur , ve İstikbal Mobilya Kayserispor ile puanları paylaştı. Bursaspor, ligin 19'uncu haftasını ise 23 puanda tamamladı.

DEPLASMANDA SADECE BİR KEZ KAZANDI
Bursaspor'un deplasman kabusu da 'de sürdü. Yeşil beyazlılar bu sezon ligde çıktığı 9 dış saha maçından yalnızca birini kazanabildi. Ligin 13'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2'lik skor ile geçen Samet Aybaba'nın öğrencileri, geride kalan maçlardan ise 6 beraberlik çıkardı, 2 kez de mağlup oldu. Yeşil beyazlılar bu noktada ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte deplasmanda en fazla berabere kalan takım olarak dikkat çekti.

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