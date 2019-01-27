Bursasporun galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Bursaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Kayseri deplasmanında 1 puanla dönen Bursaspor, ligde son 5 maçtır kazanamazken, bu sezon dış sahadaki 9 maçında ise yalnızca 1 kez kazanabildi.
Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Bursaspor'da galibiyet özlemi sürüyor.
Son olarak ligin 14'üncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1'lik skor ile mağlup eden Samet Aybaba'nın öğrencileri, sonraki 5 maçta ise galibiyet alamadı. Ertesi hafta Antalyaspor'a deplasmanda kaybeden yeşil beyazlılar akabinde ise sırasıyla Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor ile puanları paylaştı. Bursaspor, ligin 19'uncu haftasını ise 23 puanda tamamladı.
DEPLASMANDA SADECE BİR KEZ KAZANDI
Bursaspor'un deplasman kabusu da Kayseri'de sürdü. Yeşil beyazlılar bu sezon ligde çıktığı 9 dış saha maçından yalnızca birini kazanabildi. Ligin 13'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2'lik skor ile geçen Samet Aybaba'nın öğrencileri, geride kalan maçlardan ise 6 beraberlik çıkardı, 2 kez de mağlup oldu. Yeşil beyazlılar bu noktada ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte deplasmanda en fazla berabere kalan takım olarak dikkat çekti.
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